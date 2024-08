Nachdem am Freitagabend die Motto-Party „Black and White“ mit „Too Late“ ihre Gäste erwartet hatte wurde es am Samstagmorgen zunächst sportlich: Insgesamt 142 Läuferinnen und Läufer aus 32 Vereinen gingen beim 14. Glasmacherlauf über 2,2 bzw. zehn Kilometer an den Start – und der befand sich erstmals direkt im Festzelt. Organisations- und Vereinschef Frank Thomas lief selbstverständlich wieder über 10 Kilometer mit, obwohl ihm Schmerzen im Fuß zu schaffen machten. Er dankte allen Teilnehmern und hoffte auf gute Beteiligung beim 15. Glasmacherlauf am 2. August 2025.