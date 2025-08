Kermes – auf das „e“ legen die Oberschönauer großen Wert wert. Egal in welchen Zusammensetzungen, in dem Wort gibt es kein „i“, nicht mal auf den Plakaten. Und die diesjährige Oberschönauer Kermes gestaltete sich wieder zu einem schönen Erlebnis. Das lag in erster Linie am Trachtenverein. Gemeinsam mit dem Schaustellerbetrieb Gärtner hatten die Vereinsmitglieder ihre Kermes auf die Beine gestellt. Nach dem traditionellen Gottesdienst mit Pfarrerin Ute gab es Obstler und Musik. Die „Stilletaler“ waren zur Stelle. Pünktlich um 18 Uhr setzte sich der Umzug in Bewegung – zunächst in Richtung Oberdorf. Nach einer guten halben Stunde marschierte man dann in Richtung Festzelt. Kay Roßmann zog als Ploatzkötz voran, dann folgte ein Fahnenträger und daran an schlossen sich die Trachtenpaare. Und das waren sehr viele.