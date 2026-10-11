Der Samstagmorgen in der Glücksburg in Römhild gehört den Händen. Sie greifen in den Ton, drücken, formen, setzen an, nehmen wieder weg. Im Atelier wird gearbeitet, konzentriert und ohne große Worte. Hier und da wächst ein Werk in die Höhe, anderswo entstehen filigrane Strukturen, die man kaum zu berühren wagt. Acht Künstler sind nach Römhild gekommen, um vier Wochen lang herauszufinden, was aus ihren Ideen werden kann. Noch ist vieles im Werden. Darin liegt der Reiz dieses 13. Internationalen Keramiksymposiums. Das Thema „Metamorphose – Keramik im Wandel der Kulturen“ ist eine Einladung.