Was ist denn hier passiert? Schießen im kleinen Park hinter Schloss Glücksburg plötzlich Pilze aus dem Boden? Ganz ehrlich: Wer die Fliegenpilze, Maronen, Champignons und sonstige Röhrlinge nicht mal mit den Händen anfasst, der glaubt wirklich – die sind echt! Inklusive Schneckenfraß, am Hut festklebenden Tannennadeln oder Erde am Stiel sind diese Keramikfiguren bis ins Detail echten Pilzen nachempfunden. Kein Wunder – sind die Stücke von Thomas Müller aus Limburg doch auch als Lehrmodelle für Schulen gedacht. Auf dem Römhilder Markt aber finden sie Käufer, die etwas ganz anderes mit Fliegenpilz & Co vorhaben: Im heimischen Garten sollen die kleinen und großen Sprösslinge unter Nadelholz für illustre Hingucker sorgen.