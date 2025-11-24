Seit 1975 greift Römhild immer mal wieder nach den Sternen – um’s mal mit etwas Pathos zu formulieren. Das Internationale Keramiksymposium ist für das kleine Städtchen in der Grabfeld-Provinz so etwas wie ein Glücksfall. Trägt es doch seinen Namen in die ganze Welt. Das füllt erwartungsgemäß keine Stadtkassen – im Gegenteil. Aber es stärkt das Selbstbewusstsein. Gerade beim Thema Keramik, mit dem Römhild schon so lange verbunden ist. Gerade beim Thema Kunst, das sich in der Provinz seltener findet als anderswo. Gerade beim Thema Schloss, dem die Werkstatt der Künstler, der jährliche Markt und das Museum doch so etwas wie eine neue Daseinsberechtigung geben. Alles Kleinigkeiten freilich, sogenannte „weiche Faktoren“, und dennoch: Was wäre, wenn es sie nicht gäbe?