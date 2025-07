Kempten: Nach Fahrerflucht: Sportwagen rast auf A7 der Polizei davon

Kempten (dpa/lby) - Ein Sportwagenfahrer ist nach mehreren Unfällen so schnell der Polizei davongerast, dass diese die Verfolgung über die A7 abbrechen musste. Der Fahrer habe in Kempten zunächst beim Ausparken am Abend ein anderes Auto beschädigt, sei aber einfach weiter gefahren, teilte die Polizei mit. Danach habe er außerdem noch eine Kabelleitung beschädigt und sei gegen die Schranke an einer Parkgarage gefahren. Zeugen hatten die Fahrerflucht beobachtet.