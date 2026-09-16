Sechseinhalb Jahre danach sorgt die spektakuläre Wahl von Thomas L. Kemmerich mit Stimmen von AfD und CDU zum Thüringer Ministerpräsidenten wieder für Zündstoff. Stimmt es wirklich, dass der einstige FDP-Politiker unmittelbar vor der Landtags-Abstimmung im Februar 2020 mit dem damaligen CDU-Fraktionschef Mike Mohring überein kam, dass dieser und zwei weitere Unionsleute als Minister in seine Landesregierung eintreten würden? Nein, sagt Mohring – und verweist diese Behauptung, die Kemmerich am Wochenende gegenüber unserer Redaktion aufgestellt hatte und am Mittwoch wiederholte, ins Reich der Märchen. „Da phantasiert sich einer seit geraumer Zeit eine vermeintliche ,Heldengeschichte’ zurecht“, schrieb Mohring am Dienstag auf „X“.