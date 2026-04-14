London - Die irische Sängerin und Harfenistin Moya Brennan ist tot. Sie sei im Alter von 73 Jahren "im Kreise ihrer Liebsten" gestorben, teilte die Familie in einer Stellungnahme mit, aus der unter anderem die "Irish Times" zitierte. Regierungschef Micheál Martin sagte, er sei tief betrübt über den Tod der Sängerin mit der "ikonischen Stimme". Brennan gilt als Pionierin des keltischen Fusion-Sounds.