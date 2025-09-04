Mehrere Tausend Leute erlebten auf der Festwiese am Erfurter Petersberg vor wenigen Tagen das Antilopen-Air der Düsseldorfer Hip-Hop-Band „Antilopengang“. Und hierbei gab es unerwartete musikalische Frauen-Power aus dem Wartburgkreis. Denn: Die Riot-Girl-Punk-Band „Kellerloch“, deren Mitglieder alle das Gerstunger Gymnasium besucht haben, durften als eine Vorband auftreten.