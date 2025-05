Abensberg (dpa/lby) - Auf einer frei stehenden Photovoltaikanlage in Abensberg (Landkreis Kelheim) sind 24 Wechselrichter gestohlen worden. Die Geräte, die den generierten Strom in nutzbaren umwandeln, seien in der Nacht zu Donnerstag entwendet worden, teilte die Polizei mit. Die bislang unbekannten Täter hätten den Zaun aufgeschnitten, der um die Anlage verläuft.