Vor 130 Jahren gründete Bäckermeister Hermann Eberhardt den Handwerksbetrieb in Möhrenbach. Nach der Übernahme durch Sohn Fritz in den 1950er-Jahren und später durch dessen Sohn Helmut 1978 endet die Familientradition nun. Helmut Eberhardt und seine Frau Margit, die den Betrieb seit 2007 als Inhaberin führt, sehen offenbar keine andere Möglichkeit mehr, als die Bäckerei zum Jahresende aufzugeben. Für diese Entscheidung gibt es mehrere Gründe, wie Helmut Eberhardt erläutert.