Bellenberg (dpa/lby) - Auf der A7 ist es zu mehreren Auffahrunfällen gekommen. Ausgelöst wurden diese unter anderem vom Fahrverhalten der Fahrerinnen und Fahrer, wie die Polizei mitteilte. Verletzte habe es aber keine gegeben.
Auf der Autobahn kommt es am Wochenende zu einer ganzen Reihe an Unfällen. Die beteiligten Menschen kommen zwar mit einem Schrecken davon. Laut Polizei machten sie aber einige Fehler.
Unter anderem bei Bellenberg (Landkreis Neu-Ulm) kollidierten am Samstag insgesamt vier Fahrzeuge auf der Autobahn Richtung Füssen. Schon kurze Zeit zuvor war eine 32-Jährige auf das Auto vor ihr aufgefahren. Laut Polizei übersah sie, dass das Fahrzeug vor ihr wegen eines Staus bremsen musste.
Am Vormittag fuhr bei Buxheim (Landkreis Unterallgäu) ein 56-Jähriger ebenfalls auf ein vorausfahrendes Auto auf. Auch bei Memmingen in Richtung Kassel krachte ein 58-Jähriger in den Wagen vor ihm. Grund dafür soll zu geringer Abstand gewesen sein.