Unter anderem bei Bellenberg (Landkreis Neu-Ulm) kollidierten am Samstag insgesamt vier Fahrzeuge auf der Autobahn Richtung Füssen. Schon kurze Zeit zuvor war eine 32-Jährige auf das Auto vor ihr aufgefahren. Laut Polizei übersah sie, dass das Fahrzeug vor ihr wegen eines Staus bremsen musste.