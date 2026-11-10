Gera (dpa/th) - Nach einem morgendlichen Unfall bei Gera ist die Autobahn 4 an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Gera-Langenberg und Rüdersdorf, wie die Feuerwehr Gera mitteilte. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Zwei Autos seien in den Unfall involviert gewesen. Was genau passiert ist, war zunächst unklar. Der Polizei zufolge laufen Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen aus.