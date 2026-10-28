Die Insassen des Polizeibusses waren den Angaben zufolge auf dem Weg zur Justizvollzugsanstalt Nürnberg. An den Fahrzeugen sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Alle Häftlinge seien trotz des Unfalls planmäßig in der JVA abgegeben worden, sagte ein Polizeisprecher.