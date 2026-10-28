Keine Verletzten Mehrere Häftlinge an Bord: Unfall mit Polizeibus
dpa 28.10.2026 - 16:05 Uhr
Ein Polizeibus ist auf dem Weg zur Justizvollzugsanstalt Nürnberg. Mehrere inhaftierte Menschen befinden sich im Fahrzeug. Beim Abbiegen touchiert der Bus ein Auto.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Insassen des Polizeibusses waren den Angaben zufolge auf dem Weg zur Justizvollzugsanstalt Nürnberg. An den Fahrzeugen sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Alle Häftlinge seien trotz des Unfalls planmäßig in der JVA abgegeben worden, sagte ein Polizeisprecher.