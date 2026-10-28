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Keine Verletzten Mehrere Häftlinge an Bord: Unfall mit Polizeibus

Ein Polizeibus ist auf dem Weg zur Justizvollzugsanstalt Nürnberg. Mehrere inhaftierte Menschen befinden sich im Fahrzeug. Beim Abbiegen touchiert der Bus ein Auto.

Keine Verletzten: Mehrere Häftlinge an Bord: Unfall mit Polizeibus
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Der Polizeibus war auf dem Weg zur Justizvollzugsanstalt Nürnberg. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Polizeibus mit mehreren inhaftierten Menschen an Bord ist in Nürnberg mit einem Auto zusammengestoßen. Der Bus touchierte beim Abbiegen mit einer Fahrzeugseite den Wagen einer 45-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

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Die Insassen des Polizeibusses waren den Angaben zufolge auf dem Weg zur Justizvollzugsanstalt Nürnberg. An den Fahrzeugen sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Alle Häftlinge seien trotz des Unfalls planmäßig in der JVA abgegeben worden, sagte ein Polizeisprecher.