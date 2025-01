Keine Verletzten: Bahnstrecke München-Salzburg nach Glätteunfall wieder frei

Zug fährt mit zweiter Lok zurück nach München

In dem Zug, der von München nach Salzburg unterwegs war, saßen laut Polizei 85 Fahrgäste. Sie konnten in der Nacht mit dem Zug zurück in Richtung München fahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Der Intercity-Zug sei nämlich mit zwei Lokomotiven unterwegs gewesen. Die vordere sei nach dem Unfall abgeschleppt worden. Mit Hilfe der zweiten Lok am Zugende habe der Zug dann in die Gegenrichtung zurückfahren können.