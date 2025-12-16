Der Brennholzverkauf ist auch im ablaufenden Jahr reibungslos von abgewickelt werden, wie die Revierleiter in ihrer Einschätzung erklärten. Das angebotene Brennholz konnte zum größten Teil verkauft werden, lediglich im Hellinger Revier seien noch Reserven vorhanden, erklärte Tobias Boßeckert in der Stadtratssitzung. Noch fehlender Bedarf könnte also noch abgedeckt werden. Dazu merkte er ausdrücklich an, dass die Leute zu jeder Zeit auf die Revierleiter zugehen könnten, sodass allen geholfen werden kann. Das erachtete auch Christopher Other als wichtig, wobei er davon ausgehe, dass der Bedarf in den nächsten Jahren rückläufig sein könnte. Ein Grund dafür könnten die weniger werdenden Holzheizungen sein, die mit den damit verbundenen Heizungsumstellungen auf andere Heizungsarten (Wärmepumpen) einhergehen.