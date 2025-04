Die Vollzugsbeamten der Landespolizei haben im vergangenen Jahr ihre Schusswaffen nur in sehr wenigen Fällen benutzt, als sie im Einsatz gegen Menschen waren. Insgesamt drei Mal hätten Polizisten in solchen Fällen scharf geschossen, sagte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums unserer Zeitung. In zwei dieser Fälle hätten Beamte Warnschüsse abgegeben. In einem Fall habe ein Beamter von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, um einen Fluchtversuch zu vereiteln. Zu den jeweiligen Hintergründen dieser Fälle machte der Sprecher keine detaillierten Angaben – außer diesem Hinweis: „Personen wurden dabei nicht getötet oder verletzt.“ Damit haben Thüringer Polizisten im Jahr 2024 im Einsatz gegen Menschen genau so oft geschossen wie in den Jahren 2022 und 2023, als es auch jeweils drei Mal zu einem Schusswaffengebrauch gegen Personen gekommen war.