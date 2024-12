Frauen überzeugen, Männer mäßig

Sportlich stimmt es momentan beim deutschen National-Team. Franziska Preuß gewann in diesem Winter bisher zwei Rennen und führt den Gesamtweltcup an. Vanessa Voigt liegt als Fünfte ebenfalls gut im Rennen. Die Männer fallen etwas ab, Philipp Nawrath ist als Siebter des Gesamtweltcups der einzige Deutsche in den Top Ten. Für die bisher beste Platzierung sorgte Danilo Riethmüller am Wochenende als Zweiter im Massenstart in Annecy, wo alle drei Einzelrennen von Norwegern gewonnen wurden.