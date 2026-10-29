Keine Streikgefahr: Condor einigt sich langfristig mit Piloten

Frankfurt/Main - Anders als ihre große Konkurrentin Lufthansa hat die Fluggesellschaft Condor mit ihren Piloten einen langfristigen Tariffrieden geschlossen. Der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zufolge hat man sich auf einen Tarifvertrag bis Ende September 2029 geeinigt. Bis dahin gilt ein Kündigungsschutz für die rund 1.000 Beschäftigten. Sie erhalten erst ab Oktober 2028 eine Gehaltserhöhung um 7 Prozent, weil zuvor Nullrunden vereinbart sind. Eine Condor-Sprecherin bestätigte den Abschluss