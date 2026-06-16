Los Angeles - So einen Spieltag gab es bei der Fußball-WM zuletzt vor 68 Jahren. "Perfekt ausgeglichen, so wie es sein sollte", schrieb der Weltverband FIFA nach den vier Unentschieden in den vier Begegnungen des Tages auf der Plattform X. Ziemlich überraschend trennten sich zunächst Ex-Weltmeister Spanien und Außenseiter Kap Verde 0:0, es folgten das 1:1 zwischen Belgien und Ägypten, das 1:1 zwischen Saudi-Arabien und Uruguay sowie das 2:2 zwischen Iran und Neuseeland.