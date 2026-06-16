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  4. Nur Unentschieden: Das gab's bei der Fußball-WM zuletzt 1958

Keine Sieger Nur Unentschieden: Das gab's bei der Fußball-WM zuletzt 1958

Vier Spiele, vier Remis: Bei der Fußball-WM erlebten Fans einen Spieltag wie zuletzt vor 68 Jahren. Auch der Weltverband FIFA reagiert darauf.

Keine Sieger: Nur Unentschieden: Das gabs bei der Fußball-WM zuletzt 1958
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Auch im WM-Spiel zwischen Iran und Neuseeland gab es ein Remis. Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa

Los Angeles - So einen Spieltag gab es bei der Fußball-WM zuletzt vor 68 Jahren. "Perfekt ausgeglichen, so wie es sein sollte", schrieb der Weltverband FIFA nach den vier Unentschieden in den vier Begegnungen des Tages auf der Plattform X. Ziemlich überraschend trennten sich zunächst Ex-Weltmeister Spanien und Außenseiter Kap Verde 0:0, es folgten das 1:1 zwischen Belgien und Ägypten, das 1:1 zwischen Saudi-Arabien und Uruguay sowie das 2:2 zwischen Iran und Neuseeland.

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Nur einmal in der WM-Geschichte hatte es so einen Spieltag zuvor gegeben: am 15. Juni 1958. Beim Gruppenspieltag beim Turnier in Schweden endeten folgende Matches ohne Sieger: Deutschland gegen Nordirland 2:2, England gegen Österreich 2:2, Paraguay gegen Jugoslawien 3:3 und Schweden gegen Wales 0:0.