„Genau solche Gespräche kommen bei den klassischen Terminen oftmals zu kurz“, erklärt Beate Meißner, als die Redaktion die Rettungssanitäter und die Justizministerin in Montur auf dem Gelände des Sonneberger Rettungsdiensts am Mittwochnachmittag besucht. Von morgens sieben bis abends sieben – so lange geht eine Schicht im Rettungsdienst. Mit Zeiten eines Bürojobs hat das wenig zu tun, doch das wusste die Landtagsabgeordnete schon, bevor sie sich auf das Praktikum eingelassen hat.