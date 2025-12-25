Nur die Füße hochlegen nach dem ersten Weltcup-Drittel und Weihnachten feiern – Pustekuchen. Für die Thüringer Biathlon-Riege um Philipp Horn stand auch vor und an den Feiertagen Training auf dem Programm, ausschließlich „nur“ ruhige Ausdauereinheiten. „Wir sind mitten in der Saison, und die ist noch eine olympische“, betont Co-Bundestrainer Jens Filbrich, „da müssen wir jetzt die Weihnachtspause gut für das Grundlagentraining nutzen.“