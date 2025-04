Der Kalender 2025 hat es nicht so gut mit den Touristikern aus Brotterode-Trusetal gemeint. Denn als das mit der Geschäftseröffnung am Wasserfall verbundene Osterfest endlich da war, hatte der Monatskalender schon eine ganze Menge Blätter verloren. Doch seit Gründonnerstag läuft der Wasserfall und mit ihm der Tourismus. „Und wir haben seitdem einen enormen Besucheransturm“, sagt Bürgermeister Kay Goßmann. „So kann es gerne bleiben. Natürlich macht der Frühling alles neu, das Wetter passt, da kommen die Leute. Das ist jedes Jahr so. Aber vielleicht bekommen wir ja eine ganz starke Saison, die an frühere Zeiten anknüpft.“