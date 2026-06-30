Seit dem 1. Juli hat Plaue keinen Hausarzt mehr. Dr. Samuel Martens, der bisher vor Ort tätig war, stellt sich beruflich neu auf: Er hat seine Stelle im Med:On MVZ aufgegeben und sich für die Selbstständigkeit entschieden – mit einer eigenen Praxis in Stadtilm, gemeinsam mit seiner Frau Dr. Susanne Martens. Ende Juni lief sein Arbeitsvertrag bei Med:On aus; schon seit dem 22. Juni war die Praxis in Plaue wegen Urlaub geschlossen.