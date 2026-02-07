„Ich denke, wir haben heute Nachmittag ein anspruchsvolles Duell eines Thüringenligisten gegen einen Erstbundesligisten gesehen. Das Ergebnis ist eigentlich eindeutig, aber die Eppelheimer werden uns zugestehen, dass die Jungs ein bisschen Widerpart gehalten haben.“ Als Siegfried Röder, zweiter Vorsitzender des TSV 1860 Römhild, nach Ende der Achtelfinalpartie im DKBC-Pokal zwischen den Römhilder Gastgebern und dem Bundesligisten Eppelheim das nüchterne 0:8 (3642:3895 Holz) aus Sicht der Einheimischen verkündet, sind die Augen der Kegler aus dem Grabfeld reumütig auf den Boden der hochmodernen Bahn gerichtet. Klar haben die Unterklassigen dem Favoriten ein wenig Paroli geboten, doch so richtig keine Siegchance besessen.