Der Countdown läuft: In einigen Wochen, wenn der Sommer zu Hochform aufläuft, beginnt auch im Brotteroder Inselbergbad die heiße Phase. Dann wird die Sport- und Erholungsstätte wegen der anstehenden energetischen Sanierung voraussichtlich bis zum Herbst geschlossen. Das alles passe sehr gut, denn in der warmen Jahreszeit gebe es genügend andere Möglichkeiten, schwimmen zu gehen, argumentiert der Brotterode-Trusetaler Bürgermeister Kay Goßmann. Und im späten Herbst wenn sich wieder Kühle und Kälte einstellen, soll das Hallenbad wieder geöffnet haben.