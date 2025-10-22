Der Supermarkt im Zentrum der Stadt ist zwar ein guter Versorger rund um Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs. Doch bei den Informationen zum aktuellen Geschehen in dem großen Laden herrscht ein bisschen Mangelwirtschaft. „Die hätten schon ein bisschen besser informieren können. Erst hieß es, es werde im laufenden Betrieb umgebaut. Dann wurde doch eine Schließung während der Bauphase angekündigt,“ sagte eine Bürgerin. „Fragt doch mal nach.“