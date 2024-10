Neustadt an der Aisch (dpa/lby) - 70 Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg hat der Kampfmittelräumdienst im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gesprengt. Ein Sondengänger habe die Munition mit einem Metalldetektor in einem Waldstück gefunden, eingesammelt und zur Polizei gebracht, teilten die Beamten mit. Weil Zünder noch intakt waren, wurden die Granaten am Montag auf einer Bauschuttdeponie gesprengt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit gab es nicht.