An den Thüringer Schulen wird es auch im gerade begonnen Jahr weiterhin eine Vielzahl von Problemen geben – die nach Einschätzung der Bildungsgewerkschaft GEW je nach Region und Schule sehr unterschiedlich sein werden. „Es gibt nicht das drängende Problem“, sagte die Landesvorsitzende der GEW, Kathrin Vitzthum, unserer Redaktion. Stattdessen würden Schulen mit ganz verschiedenen Herausforderungen umgehen müssen. Während beispielsweise in Gera Plätze an Schulen fehlten, würden andernorts bereits Klassen zusammengelegt. Durch den Personalmangel an den Schulen werde es auch weiterhin oft an individueller Förderung von Schülern fehlen, „die wichtig wäre, um die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss zu senken“.