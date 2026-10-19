Keine Doppelspitze mehr? Teamchef Denk lässt Tour-Start von Lipowitz offen

Berlin - Red-Bull-Teamchef Ralph Denk hat eine erneute Doppelspitze aus Deutschlands Radsport-Hoffnung Florian Lipowitz und Teamkollege Remco Evenepoel bei der Tour de France 2027 offen gelassen. "Ob wir das nochmal machen, dass wir sie gemeinsam in ein großes Radrennen wie die Tour de France schicken, das müssen wir diskutieren. Das ist viel zu früh heute", sagte Denk in einer Medienrunde. Das hänge maßgeblich auch von den Strecken der großen Rundfahrten ab. Der Kurs der Tour de France 2027 wird am Donnerstag in Paris vorgestellt.