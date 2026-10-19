Keine Doppelspitze mehr? Teamchef Denk lässt Tour-Start von Lipowitz offen

Peilt Red Bull den Giro an?

Pogacar hat schon angekündigt, dass er im kommenden Jahr seinen sechsten Tour-Erfolg und den ersten Triumph bei der Vuelta als Ziel hat. Der Giro d'Italia im Mai könnte also die beste Chance für das deutsche Team auf einen Rundfahrt-Sieg sein. "Wir haben ja den Giro schon mal gewonnen. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Also der hat schon seinen Charme, der Giro", sagte Denk. Auch hier müsse man aber auf die genaue Strecke schauen, die im November präsentiert wird. Für Lipowitz wäre es die Chance, bei einer weiteren großen Rundfahrt, um den Gesamtsieg mitzufahren.