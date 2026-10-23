Keine Ausnahme von EU-Verbot: Dänemark stoppt Nerzzucht

Kopenhagen - Wenn im kommenden Jahr ein EU-weites Verbot der Nerzzucht in Kraft tritt, will Dänemark keine Ausnahmeregelung beantragen. Damit endet die Zucht der Pelztiere nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren spätestens 2029. "Ein Wirtschaftszweig sollte nicht allein deshalb fortbestehen, weil es ihn schon lange gibt", sagte der zuständige Minister für Natur und Tierwohl, Christian Rabjerg Madsen, laut einer Mitteilung. "Er muss auch für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Tiere sinnvoll sein."