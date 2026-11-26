Verletzungen, DNA-Material, K.O.-Tropfen – nach einem Fall von sexualisierter oder körperlicher Gewalt ist es wichtig, möglichst zeitnah Spuren der Tat zu dokumentieren und zu sichern. Die Aufnahmen, Proben und Analysen können für eine spätere strafrechtliche Verfolgung relevant sein. Selbst wenn sich Betroffene unmittelbar nach der Tat noch nicht entschieden haben, ob sie die Tat bei der Polizei anzeigen wollen, können die Spuren gesichert werden, vertraulich. Diese Form der Spurensicherung ist seit einiger Zeit auch im Suhler Klinikum möglich. Eine landesweite Kampagne soll das Angebot nun bekannter machen.