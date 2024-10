München (dpa/lby) - Feuerwehrleute haben eine junge Katze aus dem Motorraum eines ihrer eigenen Fahrzeuge in einer Wache in München befreit. Die Einsatzkräfte seien am Donnerstagvormittag durch unübliche Geräusche in der Tiefgarage auf das Tier aufmerksam geworden, teilte die Berufsfeuerwehr mit.