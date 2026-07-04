Vancouver - Der Schweizer Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka bleibt laut Medienberichten beim AFC Sunderland und wird nicht zum FC Chelsea und damit zu seinem früheren Leverkusener Coach Xabi Alonso wechseln. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler solle dem AFC Sunderland die Zusage gegeben haben, weiter für den Premier-League-Club zu spielen, meldete "The Athletic". Auch Sky Sports in England berichtete, dass Xhaka in Sunderland bleibe.