Erfurt (dpa/th) - Thüringens Wirtschaft lahmt: In den ersten sechs Monaten dieses Jahres entwickelte sich die Wirtschaft im Freistaat schlechter als in Deutschland insgesamt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Summe aller hergestellten Waren und erbrachten Dienstleistungen sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 1,2 Prozent, wie das Landesamt für Statistik in Erfurt mitteilte. Bundesweit betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung preisbereinigt nur 0,2 Prozent.