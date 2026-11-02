Burghausen (dpa/lby) - Vier tote Katzen wurden am Samstagabend neben der Bundesstraße 20 bei Burghausen (Landkreis Altötting) gefunden. Da es keine offensichtlichen Verletzungen gab, kann ein Verkehrsunfall laut Polizei ausgeschlossen werden. Es sei möglich, dass jemand die Tiere absichtlich umgebracht hat. Die Todesursache wird jetzt laut Polizei ermittelt, womöglich auch mit einer Obduktion der Katzen.