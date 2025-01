Kein Teufelskerl: Bei Devil ist der Name nicht Programm

Ein neues Jahr hat begonnen und der liebe Devil wartet immer noch auf seine Menschen, die ihm ein neues Zuhause geben. Denn Doggenmix-Rüde Devil ist zwar ein großer, imposanter Hund, doch entgegen seinem Namen ist er ganz und gar kein Teufel. Trotzdem wohnt der dreijährige Rüde im Ilmenauer Tierheim – dass er dort immer noch wohnt, können die Tierschützer nicht verstehen. Sie legen Interessierten diesen tollen Hund besonders ans Herz. „Denn dass Devil das Herz auf dem rechten Fleck hat, ist ja deutlich zu sehen. Ein weisser Fleck kennzeichnet es für jeden, der den jungen Rüden anschaut“, so die Tierheimmitarbeiter. Alle Doggenliebhaber, die es nicht gar so groß mögen, sollten Devil auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Denn er hat viele der guten Eigenschaften der Dogge geerbt. Diese Rasse wird seit Jahrhunderten in Europa gezüchtet, doch der Fokus wandelte sich immer mehr vom Jagdhund zum liebevollen Familienhund, weiß das Tierheim zu berichten. So ist auch ihr Schützling Devil menschenaffin, freundlich, wachsam, aber trotzdem ausgeglichen und sehr lauffreudig. Nur andere Rüden und Katzen sollte es nicht in seinem neuen Zuhause geben. Ansonsten ist sich das Tierheim gewiss: Devil, der seinen Namen niemals Ehre machen würde, wird seine neue Familie stolz machen, denn er ist der perfekte Familienhund!