In etwa 80 Tagen ist es wieder so weit: Dann öffnen in Schmalkalden und Umgebung die meisten Freibäder und auch andere Badestellen. Für die Sicherheit der Badenden sorgen die Schwimmmeister und ihre Schwimmmeistergehilfen, die Rettungsschwimmer. Die Ausbildung läuft im Winter, sie sollen schließlich zu Dienstbeginn fit sein. In Schmalkalden organisiert das die beim DRK angesiedelte Wasserwacht um Ausbilder Ralf Klaedtke und seine Stellvertreterin Christin Linde. Trainiert wird im Inselbergbad Brotterode.