Lange Zeit hatte der einstige Investor mit den zuständigen Behörden gerungen, um das Baugebiet an der Ecke Leipziger Straße / Defertshäuser Weg zu einem vernünftigen Preis zu erschließen. Doch Detailfragen, unter anderem bei der Entsorgung, konnten nicht geklärt werden. Entweder waren Lösungen technisch nicht realisierbar oder aber wirtschaftlich viel zu teuer. Zwischenzeitlich war zudem sogar eine zu errichtende Lärmschutzwand im Gespräch. Angesichts der vorliegenden schwierigen baulichen Situation nahm der Grundstückseigentümer von seinem Plan Abstand, elf Wohnhäuser auf dem Areal der einstigen Gärtnerei errichten zu wollen.