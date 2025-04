Alles ist letzten Endes immer zu irgendetwas gut. Diese Erfahrung liegt nun auch hinter Conny Brunngräber, die seit der Eröffnung von Caros Hofladen in Zella-Mehlis an der Seite ihrer Tochter steht. Dass sie nun das Geschäft direkt am Mehliser Markt erst einmal allein weiterführt, war so nicht geplant. Denn mitten in die Schließungsabsichten von Mutter und Tochter zum Ende des Novembers 2024 platzte aus purem Zufall Mirko Zinsmeister als Alternative. Mit ihm als Partner, der sich mit vielen neuen Ideen einbringen wollte, ließen Caro und Conny ihre Pläne fallen und entschieden sich für ein gemeinsames Weitermachen.