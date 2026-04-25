Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen war viele Jahre stolz auf seine Industrie – und das völlig zurecht. Doch da gibt es eine kleine Schwester, die ebenfalls alles andere als ein Mauerblümchen ist: Die Baubranche, die rund 300 Millionen Euro alljährlich zur Bruttowertschöpfung beisteuert. 2026 hat für das Bauhauptgewerbe jedoch nicht so großartig begonnen. Das gilt zumindest für den baugewerblichen Umsatz, der im Januar und Februar hinter den Vergleichsdaten des Vorjahres zurückgeblieben ist. Berücksichtigt sind jedoch nur Unternehmen mit wenigstens 20 Leuten.