Nach all den unerfreulichen Nachrichten der letzten Wochen rechneten die sechs Mitarbeiterinnen des Walldorfer tegut-Marktes mit allem, nur nicht mit einer weiteren Hiobsbotschaft, als sich am Dienstag eine Abordnung des vermeintlichen Geschäftsnachfolgers Edeka einfand. Dass tegut von der Bildfläche verschwindet, damit hatten sich die Beschäftigten mittlerweile abgefunden. Es würde immerhin weitergehen – eben unter dem Edeka-Dach.