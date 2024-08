In Thüringen gibt es jetzt offiziell zwei Wolfsrudel: Wie das Umweltministerium in Erfurt mitteilte, wurden im Bereich Neuhaus am Rennweg auf Fotoaufnahmen erstmals drei Wolfswelpen gesichtet. Seit 2023 seien in dem Gebiet zwei Wölfe nachgewiesen gewesen. Eines der Tiere posiert hier auf einem Foto. Das Neuhäuser Wolfspaar hat also wohl in diesem Jahr Nachwuchs bekommen. Das erste Wolfsrudel Thüringens hatte es im Gebiet Ohrdruf gegeben, in Ilfeld in Nordthüringen ist derzeit ein Paar nachgewiesen, berichtete das Kompetenzzentrum Wolf Biber Luchs.