Kein Löwensenf aus Düsseldorf Develey verlagert Löwensenf-Produktion nach Thüringen

Betroffen sind 40 Beschäftigte in der Produktion und 14 in der Verwaltung, es sollen "faire sozialverträgliche Lösungen" gefunden werden. Der bei Touristen beliebte Löwensenf-Senfladen in der Düsseldorfer Altstadt soll bestehen bleiben. Zuletzt lag die Jahresproduktion in der Stadt am Rhein den Angaben zufolge bei 6.000 Tonnen Senf. "Wir wollen der Marke eine langfristige Perspektive in einem wettbewerbsintensiven Umfeld geben und werden jetzt zusammen mit der Arbeitnehmervertretung an einem Interessensausgleich arbeiten", sagte Durlach.