Ein siebenjähriger Junge fährt in Oberhof mit seinen Freunden Fahrrad. Er stürzt, verletzt sich, Passanten rufen den Rettungsdienst. Der Junge soll ins nur einige Kilometer entfernte Suhler Klinikum kommen, das über eine Kinderchirurgie verfügt. Doch dann geht es für den Siebenjährigen mit dem Hubschrauber nach Erfurt ins Klinikum zur Behandlung. Suhl habe keinen Kinderchirurgen mehr vor Ort und alle Patienten würden daher nach Erfurt gehen, erfuhr die Mutter des Jungen in der dortigen Notaufnahme. Eine Aussage, die nur zum Teil stimmt, wie das Klinikum Suhl mitteilt.