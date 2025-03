Es roch an diesem Sonntag, dem 30. März 2025, förmlich nach der zweiten Saisonniederlage des Spitzenreiters aus Borsch. Doch der sportliche Triumph – so sehr ihn sich auch die Hildburghäuser hätten verdient gehabt – konnte nicht genossen werden. Maximilian Schneider verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. 19 Minuten lang war das Spiel unterbrochen. An unbeschwertes Aufspielen dachte anschließend wohl keiner mehr – vor allem nicht William Simon. Der Hildburghäuser hockte auf dem Kunstrasen und hielt sich die Hände vors Gesicht.