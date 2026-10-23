Kein Führerschein: Auto überschlägt sich bei Verfolgungsfahrt

Ein mit vier Teenagern besetztes Auto hat sich nach einer rasanten Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Am Steuer saß nach Angaben der Polizei ein 17-Jähriger, der leicht verletzt wurde. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Ob seine drei zwischen 14 und 18 Jahre alten Mitfahrer ebenfalls verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.