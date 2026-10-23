Ein mit vier Teenagern besetztes Auto hat sich nach einer rasanten Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Am Steuer saß nach Angaben der Polizei ein 17-Jähriger, der leicht verletzt wurde. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Ob seine drei zwischen 14 und 18 Jahre alten Mitfahrer ebenfalls verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.
Kein Führerschein Auto überschlägt sich bei Verfolgungsfahrt
Hannan el Mikdam-Lasslop 23.10.2026 - 10:50 Uhr