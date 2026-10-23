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Kein Führerschein Auto überschlägt sich bei Verfolgungsfahrt

Hannan el Mikdam-Lasslop

Ein 17-Jähriger flüchtet in Schleiz mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei – dann kommt es zu einem Unfall. Was die Beamten vor der Verfolgungsfahrt bemerkten.

Kein Führerschein: Auto überschlägt sich bei Verfolgungsfahrt
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Der 17-Jährige besaß keinen Führerschein. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Ein mit vier Teenagern besetztes Auto hat sich nach einer rasanten Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Am Steuer saß nach Angaben der Polizei ein 17-Jähriger, der leicht verletzt wurde. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Ob seine drei zwischen 14 und 18 Jahre alten Mitfahrer ebenfalls verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. 

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Keine Zulassung

Der 17-Jährige hatte den Angaben zufolge zuvor versucht, einer Kontrolle der Polizei zu entgehen und war mit stark überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet. Die Polizisten wollten das Auto kontrollieren, weil ihnen aufgefallen war, dass die Zulassungsplakette auf dem Kennzeichen des Wagens fehlte. Auch ein geparktes Auto wurde laut Polizei bei dem Unfall am Donnerstagabend beschädigt. Es wird aufgrund mehrerer Straftatbestände ermittelt.