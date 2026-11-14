Kein Fördergeld: Brückensanierung muss weiter warten

Rund ein Dutzend Brückenbauwerke gibt es in Dillstädt. Ein Großteil davon verbindet die durch den Fluss Hasel getrennten Dorfbereiche. Ein Flusslauf im Ort, dazu etliche Brücken – das mag hier und da für romantisches Flair sorgen. Aus Sicht der Gemeinde fällt vor allem der finanzielle Aufwand für die Erhaltung, Überwachung und Sanierung der Brückenbauwerke ins Gewicht. Aktuell geht es um die Komplettsanierung der Brücke in der Straße Mahlstatt, gleich hinter dem Gemeindeamt. Seit mehreren Jahren steht diese Maßnahme auf der Vorhabenliste. Dass sie immer wieder verschoben wurde, liegt Bürgermeisterin Liane Bach zufolge hauptsächlich daran, dass der Gemeinde bislang keine Fördermittel zugesagt wurden.