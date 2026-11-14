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Kein Fördergeld Brückensanierung muss weiter warten

Jürgen Glocke

Steht schon länger auf der Vorhabenliste in Dillstädt: die Sanierung der Brücke am Gemeindeamt. Seit 2020 stellt die Gemeinde regelmäßig Förderanträge beim Land – bislang ohne Erfolg.

Kein Fördergeld: Brückensanierung muss weiter warten
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Die Hasel-Brücke in der Straße Mahlstatt in Dillstädt hat eine Komplettsanierung nötig. Doch bislang fehlt der Gemeinde das nötige Fördergeld. Foto: Jürgen Glocke

Rund ein Dutzend Brückenbauwerke gibt es in Dillstädt. Ein Großteil davon verbindet die durch den Fluss Hasel getrennten Dorfbereiche. Ein Flusslauf im Ort, dazu etliche Brücken – das mag hier und da für romantisches Flair sorgen. Aus Sicht der Gemeinde fällt vor allem der finanzielle Aufwand für die Erhaltung, Überwachung und Sanierung der Brückenbauwerke ins Gewicht. Aktuell geht es um die Komplettsanierung der Brücke in der Straße Mahlstatt, gleich hinter dem Gemeindeamt. Seit mehreren Jahren steht diese Maßnahme auf der Vorhabenliste. Dass sie immer wieder verschoben wurde, liegt Bürgermeisterin Liane Bach zufolge hauptsächlich daran, dass der Gemeinde bislang keine Fördermittel zugesagt wurden.

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Die Zuweisung von Fördermitteln zähle jedoch in Zeiten permanent knapper Haushaltskassen zu den Grundvoraussetzungen für die Finanzierung von Investitionen. Die Haushaltslage der Kommunen werde immer prekärer, an allen Ecken würden die Ausgaben in die Höhe getrieben und Fördergelder versagt, beklagt Bürgermeisterin Liane Bach. Das bleibe nicht ohne negative Folgen für das Leben im Dorf. Längst hätten viele Menschen das Gefühl, von Landes- und Bundespolitikern nur noch bemerkt zu werden, wenn eine Wahl ansteht.

Fördermittelantrag ins Leere gelaufen

Schon fast erwartungsgemäß sei auch der jüngste Fördermittelantrag für die Sanierung der Mahlstatt-Brücke ins Leere gelaufen, sagt die Bürgermeisterin. Seit 2020 stelle die Gemeinde jedes Jahr einen Förderantrag beim Land und erhalte immer eine Absage. So auch in diesem Jahr. Die Verärgerung in Dillstädt sei groß. Es mache wütend, dass man nicht einmal einen Termin in Erfurt bekomme. Klar, eine Provinzbrücke sei eben nichts, womit Landespolitiker große Aufmerksamkeit erregen könnten. Doch während im Land die Substanz kaputtgehe, würden andernorts Millionenbeträge ausgeschüttet. Darüber, dass die allgemeine Stimmungslage im Land immer schlechter werde, müsse sich niemand wundern.