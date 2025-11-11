Es muss so um Mitternacht gewesen sein, als es in den Wäldern im Haselgrund gekracht hat. Denn das Hirschkalb soll noch ein bisschen warm gewesen sein, als es am Samstagmorgen (8. November) gefunden worden ist. „Es lag im Hellenbach, etwa 200 Meter von der Ortslage entfernt“, berichtet Klaus Günther, der hier im Steinbach-Hallenberger Ortsteil Unterschönau wohnt. Einer aus der Jägergruppe sei am Abend zuvor noch draußen gewesen, habe nichts mitbekommen. „Es ist ein Fall von Wilderei“, so Günther. „Ich habe deswegen Anzeige erstattet.“