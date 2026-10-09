Kein Dienstwagen-Angebot AfD-Landtagspräsident rügt BMW wegen Rückzug von Leasing

Magdeburg/München - Mit scharfer Kritik hat Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) auf den Rückzug des Leasingangebots von BMW für einen Dienstwagen reagiert. Er habe mit großer Verwunderung und persönlicher Enttäuschung zur Kenntnis genommen, dass die BMW AG ihr bereits unterbreitetes Leasingangebot zurückgezogen habe, schrieb Rausch in einem offenen Brief an den Vorstand des Autobauers. "Soll künftig die politische Überzeugung eines Menschen darüber entscheiden, ob ein deutsches Unternehmen mit ihm Geschäftsbeziehungen unterhält?", fragt Rausch in dem Schreiben.